Наразі в українській розвідці не підтверджують інформацію про "звернення" до Путіна щодо приєднання ПМР до Росії. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов у ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Цікаво Росія може готувати операцію з дестабілізації не лише Придністров'я, а і всієї Молдови, – ISW

Придністров'я не буде звертатися до Росії щодо приєднання

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що, за даними розвідки, інформація про те, що 28 лютого так звана влада Придністров'я начебто попросить Росію, щоб та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується.

Водночас джерела УП зазначили, що інформація, яка наразі широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Зокрема, таким чином придністровська "влада" чинить певний тиск на Кишинів з метою захисту своїх економічних інтересів.

Депутати Придністров'я нібито планували звернутися до Путіна