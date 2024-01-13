В Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в Приднестровье, возможно, создают информационные условия для возможной операции в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы. Ожидается, что это будет провокация под чужим флагом.

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Что известно о планах Кремля в Молдове

Так называемое министерство государственной безопасности Приднестровья 12 января опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается, что молдавские спецназовцы якобы готовят "специальные боевые группы" численностью более 60 человек для разрушения критически важных объектов.

Также сообщается, что молдавские силы якобы готовят диверсии на военных объектах, и вдобавок к захвату или уничтожению высокопоставленных должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов квазигосударства.

В Институте изучения войны ранее писали, что так называемое министерство государственной безопасности Приднестровья это организация, в которой доминируют россияне. Фактически это отдел Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который получает приказы непосредственно из Москвы.

МГБ и официальные лица оккупированного Приднестровья ранее делали схожие панические заявления. Скорее всего, Кремль создает информационные условия для своих провокаций, направленных на дестабилизацию Молдовы.

После Украины Россия может напасть на Молдову

Бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус убежден, что Путин не остановится на Украине. Он убежден, что следующей в его прицеле будет Молдова или, возможно, одна из стран Балтии.

Он подчеркнул, что именно поэтому поддержка Украины очень важна. Ведь нельзя позволить Путину победить и расширить войну в Европе.