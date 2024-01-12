Так, с сентября 2023 года сначала три школы из 16, учитывая выбор родителей и педагогов, выбрали для изучения румынский язык как официальный язык Европейского Союза. При этом сменили уставы и образовательные программы.

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Школы в Украине отказались от термина "молдавский язык"

Так, официально все школы Одесской области, которые раньше обучали "молдавскому", теперь обеспечивают обучение на государственном языке Республики Молдова – румынском.

Обеспечить условия для развития языковой, культурной, религиозной самобытности национальных меньшинств – часть евроинтеграционного курса Украины. Именно поэтому создание равных образовательных возможностей является важным направлением работы МОН,

– говорят в Минобразования.

Заметим, что больше всего представителей молдавского национального меньшинства в Украине проживает в Одесской области.

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Что было раньше

В школах Одесщины учащиеся учатся на государственном языке. В то же время представители нацменьшинств могут получать образование на двух языках в том случае, если определенный процент предметов изучается на украинском, а остальные – на родном языке национального сообщества в соответствии с законодательством.

Отметим, что 16 марта 2023 года парламент Молдовы принял закон о замене во всех нормативных актах страны понятия "молдавский язык" на "румынский язык". Органы исполнительной власти Украины, в частности МОН, в отношениях с Республикой Молдова используют только понятие "румынский язык".

Впоследствии ЕС изъяло из перечня официальных языков молдавский, а правительство Украины вскоре приняло решение об использовании понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык".