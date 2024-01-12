Так, з вересня 2023 року спочатку три школи з 16, враховуючи вибір батьків і педагогів, обрали для вивчення румунську мову як офіційну мову Європейського Союзу. При цьому змінили статути та освітні програми.

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Школи в Україні відмовилися від терміну "молдовська мова"

Так, офіційно всі школи Одеської області, що раніше навчали "молдовською", відтепер забезпечують навчання державною мовою Республіки Молдова – румунською.

Забезпечити умови для розвитку мовної, культурної, релігійної самобутності національних меншин – це частина євроінтеграційного курсу України. Саме тому створення рівних освітніх можливостей є важливим напрямом роботи МОН,

– кажуть у Міносвіти.

Зауважимо, що найбільше представників молдовської національної меншини в Україні проживає на Одещині.

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Що було раніше

У школах Одещини учні навчаються державною мовою. Водночас представники нацменшин можуть здобувати освіту двома мовами у тому разі, якщо певний відсоток предметів вивчається українською, а решта – рідною мовою національної спільноти відповідно до законодавства.

Зазначимо, що 16 березня 2023 року парламент Молдови ухвалив закон про заміну в усіх нормативних актах країни поняття "молдовська мова" на "румунська мова". Органи виконавчої влади України, зокрема МОН, у відносинах з Республікою Молдова використовують лише поняття "румунська мова".

Згодом ЄС вилучив із переліку офіційних мов молдовську, а уряд України невдовзі ухвалив рішення щодо використання поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова".