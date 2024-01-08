Однак решта учнів має інший графік канікул відпочинку. У яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах, розповідає Освіта 24.
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У яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах
У межах цього навчального року керівництво шкіл має можливість самостійно погоджувати графіки канікул.
Цієї зими учні у різних регіонах України відпочивають здебільшого два-три тижні.
- Київ і область
У Києві учні повернулися на навчання 8 січня 2024 року. Як і школярі в окремих громадах Київської області.
- Львів і область
Більшість учнів у Львові та у Львівській області також повернулася сьогодні на навчання.
- Дніпро
У Дніпрі зимові канікули у школах також завершилися 7 січня 2024 року.
- Харків і область
На Харківщині зимові канікули закінчилися 7 січня лише в окремих школах.
- Хмельницький
У 50 з 52 шкіл Хмельницького зимові канікули для учнів завершилися 7 січня 2024 року.
- Луцьк
Зимові канікули у школах Луцька тривали до 8 січня 2024 року.
- Рівне
Школярі у Рівному повернулися на навчання 8 січня 2024 року.
- Вінниця
У Вінниці зимові канікули для школярів завершилися 7 січня 2024 року.
- Тернопіль
Учні у Тернополі також повернулися на навчання 8 січня 2024 року.
- Полтава
У школах Полтави зимові канікули закінчилися 7 січня 2024 року.
- Чернівці
У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців навчання після зимових канікул стартувало 8 січня 2024 року.