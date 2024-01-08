Однако остальные ученики имеют другой график каникул отдыха. В каких городах и регионах закончились зимние каникулы в школах, рассказывает Образование 24.

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В каких городах и регионах окончились зимние каникулы в школах

В рамках учебного года руководство школ имеет возможность самостоятельно согласовывать графики каникул.

Этой зимой учащиеся в разных регионах Украины отдыхают в основном две-три недели.

Киев и область

В Киеве учащиеся вернулись на обучение 8 января 2024 года. Как и школьники в отдельных общинах Киевской области.

Львов и область

Большинство учеников во Львове и Львовской области также вернулись сегодня на обучение.

Днепр

В Днепре зимние каникулы в школах также завершились 7 января 2024 года.

Харьков и область

В Харьковской области зимние каникулы закончились 7 января только в отдельных школах.

Хмельницкий

В 50 из 52 школ Хмельницкого зимние каникулы для учащихся завершились 7 января 2024 года.

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Луцк

Зимние каникулы в школах Луцка продлились до 8 января 2024 года.

Ровно

Школьники в Ровно вернулись на учебу 8 января 2024 года.

Винница

В Виннице зимние каникулы для школьников завершились 7 января 2024 года.

Тернополь

Учащиеся в Тернополе также вернулись на обучение 8 января 2024 года.

Полтава

В школах Полтавы зимние каникулы истекли 7 января 2024 года.

Черновцы

В большинстве лицеев и гимназий Черновцов обучение после зимних каникул стартовало 8 января 2024 года.