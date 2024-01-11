Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. І додав, що вирішити варто, зокрема, проблему узгодження освітніх систем за кордоном з українською.

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Що перешкоджає зарахуванню оцінок, отриманих за кордоном, у школах України

Горбачов наголосив: в Україні немає напрацьованої системи зарахування оцінок, які діти отримали у закордонних школах.

Наприклад, у нас є окремі предмети (фізика, хімія та біологія), які в закордонних школах об'єднані в один. Різні освітні програми у країнах перебування, різні предмети, оцінювання – це все перешкоджає зарахуванню оцінок, отриманих за кордоном, в українських закладах освіти,

– розповів освітній омбудсмен.

При цьому додав, що ключовий фактор, який впливатиме на повернення дітей до українських шкіл, – перемога України у війні та безпека на нашій території.

Зверніть увагу! Дистанційна школа "Оптіма" має можливість підтвердити оцінки, отримані в іншому закладі освіти, та видати дитині український документ про освіту державного зразка на підставі складених контрольних робіт.

Горбачов також заявив, що чим довше триває війна, тим більше причин українці отримують, аби залишитися в інших країнах.

Раніше ми розповідали про те, з якими викликами стикаються учні за кордоном та наша система освіти через війну. Деталі читайте за посиланням.