Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. І додав, що вирішити варто, зокрема, проблему узгодження освітніх систем за кордоном з українською.
Дивіться також Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України
Що перешкоджає зарахуванню оцінок, отриманих за кордоном, у школах України
Горбачов наголосив: в Україні немає напрацьованої системи зарахування оцінок, які діти отримали у закордонних школах.
Наприклад, у нас є окремі предмети (фізика, хімія та біологія), які в закордонних школах об'єднані в один. Різні освітні програми у країнах перебування, різні предмети, оцінювання – це все перешкоджає зарахуванню оцінок, отриманих за кордоном, в українських закладах освіти,
– розповів освітній омбудсмен.
При цьому додав, що ключовий фактор, який впливатиме на повернення дітей до українських шкіл, – перемога України у війні та безпека на нашій території.
Горбачов також заявив, що чим довше триває війна, тим більше причин українці отримують, аби залишитися в інших країнах.
Раніше ми розповідали про те, з якими викликами стикаються учні за кордоном та наша система освіти через війну. Деталі читайте за посиланням.