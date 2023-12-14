Так, у Федеральному статистичному відомстві зауважили, що майже половина із цих українців має вищу освіту. Все ж рівень зайнятості залежить від тривалості перебування у країні.

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Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України

Українські біженці мають освіту вищу за середню, уточнили у відомстві.

Примітною є висока частка академічних кваліфікацій серед біженців з України,

– мовиться у доповіді.

Так, 45% іммігрантів віком від 25 до 59 років мають академічну професійну кваліфікацію, здобуту в університеті. 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію.

Зауважимо, що у Німеччині лише 27% представників цієї вікової групи мають академічний ступінь.

Однак, попри такий високий рівень освіти, лише кожного п'ятого українця працевлаштували у цій країні.

Серед чоловіків та жінок, які перебувають на стадії основної зайнятості, лише 19% працювали.

Рівень зайнятості жінок-біженок з України становить 14% і значно нижчий, ніж у чоловіків – 30%.

Зокрема, важко знайти роботу у Німеччині мамам з малими дітьми.

Все ж, як свідчать дані, рівень зайнятості українців значно підвищується, якщо вони прожили у Німеччині рік.