У Міносвіти країни зазначили, що серед тих, хто приїхав до війни, майже 39 тисяч осіб – студенти. Натомість у початкових школах навчаються 32 тисячі таких дітей.
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Скільки українських учнів та студентів вчиться у Польщі
Більшість українських дітей-біженців у Польщі – школярі. Місцеві школи відвідує майже 113 тисяч дітей. У вишах здобуває освіту понад 11 тисяч українських студентів-біженців.
З 42,5 тисячі українських дітей у польських дитсадках 28 тисяч ті, що мають тимчасовий захист у Польщі.
У польському уряді повідомили, що близько 1,7 мільйона українців мають статус біженців у Польщі. 35,8% з них – діти до 18 років.
Цього навчального року у навчальних закладах Польщі кількість дітей з України зросла на 6,5 тисячі осіб.
Діти-біженці можуть навчатися і у школах мистецтв.
До слова, додаткові безкоштовні уроки польської мови відвідує третина дітей біженців – майже 67 тисяч осіб.
Все ж експерти переконують, що чимало учнів не інтегрувалися у польську освітню систему. Так, не відвідує місцеві школи 170 – 200 тисяч українських дітей.
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З якими викликами стикнулися учні за кордоном та українська система освіти
- Після початку повномасштабної війни з України емігрували сотні тисяч учнів.
- Більшість вчиться паралельно в українській та закордонній школах.
- При цьому вони стикаються із такими труднощами:
1. Послаблення зв'язків із Україною.
2. Невідповідність українських та закордонних освітніх програм.
3. Втрата мотивації підтримувати зв'язок з українськими школами.
4. Низька залученість до навчання дітей, які перебувають за кордоном.
5. Низька ефективність дистанційного навчання у школах України.