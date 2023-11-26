У Міносвіти країни зазначили, що серед тих, хто приїхав до війни, майже 39 тисяч осіб – студенти. Натомість у початкових школах навчаються 32 тисячі таких дітей.

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Скільки українських учнів та студентів вчиться у Польщі

Більшість українських дітей-біженців у Польщі – школярі. Місцеві школи відвідує майже 113 тисяч дітей. У вишах здобуває освіту понад 11 тисяч українських студентів-біженців.

З 42,5 тисячі українських дітей у польських дитсадках 28 тисяч ті, що мають тимчасовий захист у Польщі.

У польському уряді повідомили, що близько 1,7 мільйона українців мають статус біженців у Польщі. 35,8% з них – діти до 18 років.

Цього навчального року у навчальних закладах Польщі кількість дітей з України зросла на 6,5 тисячі осіб.

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Діти-біженці можуть навчатися і у школах мистецтв.

До слова, додаткові безкоштовні уроки польської мови відвідує третина дітей біженців – майже 67 тисяч осіб.

Все ж експерти переконують, що чимало учнів не інтегрувалися у польську освітню систему. Так, не відвідує місцеві школи 170 – 200 тисяч українських дітей.

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З якими викликами стикнулися учні за кордоном та українська система освіти

Після початку повномасштабної війни з України емігрували сотні тисяч учнів.

Більшість вчиться паралельно в українській та закордонній школах.

При цьому вони стикаються із такими труднощами:

1. Послаблення зв'язків із Україною.

2. Невідповідність українських та закордонних освітніх програм.

3. Втрата мотивації підтримувати зв'язок з українськими школами.

4. Низька залученість до навчання дітей, які перебувають за кордоном.

5. Низька ефективність дистанційного навчання у школах України.