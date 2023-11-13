Голова ГО "Освіторя" Зоя Литвин розповіла деталі про освіту у Франції. Назвала її при цьому дуже колоритною, але занадто класичною.

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Якою є шкільна освіта у Франції

Литвин розповіла, що директори ліцеїв та їх заступники у Франції повинні проживати на території школи, щоб спостерігати за шкільним життям цілодобово. При цьому мають дбати про комфорт і гарний стан навчального закладу.

В старшій школі більшість дисциплін – на вибір. Учень обирає серед 45 опцій зовсім декілька, але вивчає дуже глибоко! Наприклад, якщо в середній школі – 2 обов'язкові години біології на тиждень, то у старшій профільній їх буде 32! На тиждень!

– повідомила Зоя Литвин.

При цьому приголомшила цікавинкою про те, що у 18 років можна закінчити школу і вступити у виш, але академічно обдаровані учні лишаються в школі ще на 2 роки. Усе для того, аби щоб готуватись до вступу в École normale Superior або інші п'ять престижних вишів! За словами Литвин, ці 6 закладів освіти вважають крутішими за Сорбонну, хоча й не мають статусу університету, а є іншим особливим типом вишу.

Всі, хто прибуває у до Франції з-за кордону, 1 рік навчаються у адаптаційному класі, де вивчають французьку,

– додала вона.

Також очільниця ГО розповіла, що Франція – лідер щодо шкільного харчування.

Ніякої картоплі фрі і нагетсів. Рибка, смажена у вершковому маслі, парові овочі під соусом бешамель, все це прикрашене долькою лимона та свіжою зеленню!

– уточнила Литвин.

Раніше ми писали, з якими проблемами стикнулися українські діти під час навчання за кордоном, які виїхали через війну. Фахівці також назвали п'ять викликів української освіти в умовах повномасштабної війни. Про це читайте за посиланням.