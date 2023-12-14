Претендувати на стипендію можуть молоді українські науковці, які здобувають або вже мають PhD у сфері гуманітарних або соціальних наук після 2019 року.
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Молоді науковці можуть отримувати стипендію у Відні
Переможці конкурсної програми отримають можливість протягом вересня 2024 року – червня 2025 року працювати над своїм дослідженням в Інституті гуманітарних досліджень у Відні.
Стипендіати отримуватимуть щомісяця до 3000 євро. Також їм забезпечать зручний робочий простір та доступ до усіх ресурсів Інституту.
Розмір щомісячної стипендії становитиме 2 500 євро, якщо ви ще навчаєтеся, або 3 000 євро – якщо вже захистили дисертацію.
Для участі в стипендіальній програмі науковці повинні надати заповнену заявку, резюме та опис дослідницького проєкту (до 7 500 символів).
Також треба скласти супровідний лист. У ньому розповісти, як перебування в Інституті допоможе досягти конкретних цілей вашого дослідження, а також вказати список публікацій та додати два рекомендаційні листи.
Подати заявку можна через онлайн-портал Інституту до 28 сiчня.
Про результати конкурсу учасники дізнаються у квітні 2024 року.
Дивіться також Науковцям рекомендують не використовувати російські джерела у публікаціях
Науковцям радять не використовувати російські джерела
- У Нацагентстві з забезпечення якості вищої освіти радять українським науковцям не використовувати російські джерела у публікаціях.
- Все ж про заборону не мовиться.
- Однак Комітет з питань етики підготував рекомендації щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях.