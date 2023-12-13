Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на форумі. І наголосив, що інновації неможливі без розвитку науки.
Дивіться також Федоров анонсував презентацію плану з розвитку освіти та застосунку Мрія
Національну академію наук реформують
Федоров зазначив, що зараз його команда працює над Національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти.
Наступного року ми плануємо реформувати Національну академію наук,
– повідомив віцепрем'єр.
І додав, що зараз триває інституційний аудит НАН. Після його завершення сформують концептуальне бачення розвитку наукової сфери України.
Дивіться також Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні
У наукові розробки в Україні інвестують значні кошти
- Не так давно міністр освіти і науки Оксен Лісовий анонсував значні інвестиції в українську науку.
- Так, у Держбюджеті – 2024 збільшать кошти на цю мету на понад 20%.
- Гроші, зокрема, отримають на актуальні дослідження молоді вчені.
- Також кошти скерують на розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ та пріоритетні наукові розробки.