Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на форумі. І наголосив, що інновації неможливі без розвитку науки.

Дивіться також Федоров анонсував презентацію плану з розвитку освіти та застосунку Мрія

Національну академію наук реформують

Федоров зазначив, що зараз його команда працює над Національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти.

Наступного року ми плануємо реформувати Національну академію наук,
– повідомив віцепрем'єр.

І додав, що зараз триває інституційний аудит НАН. Після його завершення сформують концептуальне бачення розвитку наукової сфери України.

Дивіться також Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні

У наукові розробки в Україні інвестують значні кошти

  • Не так давно міністр освіти і науки Оксен Лісовий анонсував значні інвестиції в українську науку.
  • Так, у Держбюджеті – 2024 збільшать кошти на цю мету на понад 20%.
  • Гроші, зокрема, отримають на актуальні дослідження молоді вчені.
  • Також кошти скерують на розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ та пріоритетні наукові розробки.