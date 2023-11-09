Про це заявив очільник МОН України Оксен Лісовий на заході в Берліні з нагоди 30-річчя Українсько-німецького науково-технічного співробітництва. Він наголосив: сучасна війна – це однозначно війна технологій, тому Україні потрібна перевага над ворогом.

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Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні

Міністр освіти наголосив: суму у держбюджеті на розвиток науки у 2024 році суттєво збільшують – на понад 20% у порівнянні з 2023 роком.

Значну частину цих коштів скерують на:

підтримку досліджень молодих вчених;

розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ;

фінансування пріоритетних наукових розробок для розв'язання ключових проблем економіки, суспільства та оборони.