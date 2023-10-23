Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що нардепи змінили у бюджеті у плані витрат на сферу освіти і науки. Зауважимо, що це ще не остаточні зміни.

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Нардепи змінили видатки на освіту і науку у бюджеті

Так, народні обранці врахували і передбачили:

+ 144,6 мільйона гривень – на програму для Школи супергероїв. Вона забезпечує надання освіти для дітей, які перебувають у медзакладах на тривалому лікуванні;

+ 28,9 мільйона гривень – для Малої академії наук, позашкілля і проведення олімпіад;

+ 20 мільйонів гривень – для фінансування обслуговування державних інформаційних систем в освіті;

+ 56,4 мільйона гривень – на видавництво підручників у 2024 році.

Також, за словами Бабака, частково врахували видатки на:

+ 41 мільйон гривень – для завершення відновлення Обсерваторії (на горі Піп Іван)

+ 100 мільйонів гривень – на створення нових і підтримку чинних центрів колективного користування науковим обладнанням

+ 85,4 мільйона гривень – для харчування дітей у державних школах;

+ 733,5 мільйона гривень – на стипендії;

+ 200 мільйонів гривень – для видання підручників, зокрема з електронними додатками;

+ 68 мільйонів гривень – на програми Національної академії наук України;

+ 40 мільйонів гривень – для створення навчально-практичних центрів в училищах.

Зауважимо, що ці правки, які врахували частково, уряд має опрацювати до голосування за закон у другому читанні.

Не всі правки з другого блоку будуть враховані, поки знайшли разом з Гетманцевим лише 500 мільйонів гривень додаткового ресурсу, але точно зробимо бюджет освіти і науки в 2024 році кращим,

– заявив очільник Освітнього комітету Ради.