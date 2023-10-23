Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что нардепы изменили в бюджете в плане расходов на сферу образования и науки. Заметим, что это еще не окончательные перемены.

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Нардепы изменили расходы на образование и науку в бюджете

Так, народные избранники учли и предусмотрели:

+ 144,6 миллиона гривен – на программу для Школы супергероев. Она обеспечивает предоставление образования для детей, которые находятся в медучреждениях на длительном лечении;

+ 28,9 миллиона гривен – для Малой академии наук, внешколы и проведения олимпиад;

+ 20 миллионов гривен – для финансирования обслуживания государственных информационных систем в образовании;

+ 56,4 миллиона гривен – на издательство учебников в 2024 году.

Также, по словам Бабака, частично учли расходы на:

+ 41 миллион гривен – для завершения восстановления Обсерватории (на горе Пип Иван)

+ 100 миллионов гривен – на создание новых и поддержку действующих центров коллективного пользования научным оборудованием

+ 85,4 миллиона гривен – для питания детей в государственных школах;

+ 733,5 миллиона гривен – на стипендии;

+ 200 миллионов гривен – для издания учебников, в том числе с электронными приложениями;

+ 68 миллионов гривен – на программы Национальной академии наук Украины;

+ 40 миллионов гривен – для создания учебно-практических центров в училищах.

Заметим, что эти учтенные частично правки правительство должно проработать до голосования за закон во втором чтении.

Не все правки со второго блока будут учтены, пока нашли вместе с Гетманцевым только 500 миллионов гривен дополнительного ресурса, но точно сделаем бюджет образования и науки в 2024 году лучше,

– заявил глава Образовательного комитета Рады.