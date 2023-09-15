Из них 148,5 миллиарда гривен – общий фонд Минобразования. Это почти на 22% больше, чем в 2023 году.

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На что направят средства, заложенные в госбюджете-2024 на образование

Так, на 2024 год заложили деньги и на печать учебников, и на обеспечение Новой украинской школы, и на обустройство укрытий.

Основные показатели, заложенные в проект госбюджета на 2024 год, таковы:

Образовательная субвенция – 102,9 миллиарда гривен (почти на 18% больше, чем в 2023 году);

Увеличение образовательной субвенции позволит повысить зарплаты работникам образования: на 10% с 1 января и еще на 12% – с 1 июля (за тарифной сеткой).

Обустройство укрытий – 2,5 миллиарда гривен, что на миллиард больше, чем в этом;

– 2,5 миллиарда гривен, что на миллиард больше, чем в этом; Учебники и пособия для школьников – 1,5 миллиарда гривен;

Заметим, что в прошлом году средства, предусмотренные для печати учебников для НУШ, направили на нужды армии. В этом году на печать обучающих книг для НУШ выделяют 754,9 миллиона гривен. Но этого все равно недостаточно.

Субвенция НУШ – 1,5 миллиарда гривен;

За эти средства для 5 – 7 классов НУШ приобретут оборудование, учебные материалы, а также обеспечат восьмой пилотный класс. Средства также будут направлены на подготовку учителей.

Кстати, в 2022 и 2023 годах реформа продолжалась без финансовой поддержки со стороны государства.

Субвенция на школьные автобусы – 1 миллиард гривен;

Вместе с софинансированием из местных бюджетов, это позволит приобрести ориентировочно 500 школьных автобусов.