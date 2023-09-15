Из них 148,5 миллиарда гривен – общий фонд Минобразования. Это почти на 22% больше, чем в 2023 году.
Смотрите также В 2024 году расходы на образование вырастут на 23 миллиарда
На что направят средства, заложенные в госбюджете-2024 на образование
Так, на 2024 год заложили деньги и на печать учебников, и на обеспечение Новой украинской школы, и на обустройство укрытий.
Основные показатели, заложенные в проект госбюджета на 2024 год, таковы:
- Образовательная субвенция – 102,9 миллиарда гривен (почти на 18% больше, чем в 2023 году);
Увеличение образовательной субвенции позволит повысить зарплаты работникам образования: на 10% с 1 января и еще на 12% – с 1 июля (за тарифной сеткой).
- Обустройство укрытий – 2,5 миллиарда гривен, что на миллиард больше, чем в этом;
- Учебники и пособия для школьников – 1,5 миллиарда гривен;
Заметим, что в прошлом году средства, предусмотренные для печати учебников для НУШ, направили на нужды армии. В этом году на печать обучающих книг для НУШ выделяют 754,9 миллиона гривен. Но этого все равно недостаточно.
- Субвенция НУШ – 1,5 миллиарда гривен;
За эти средства для 5 – 7 классов НУШ приобретут оборудование, учебные материалы, а также обеспечат восьмой пилотный класс. Средства также будут направлены на подготовку учителей.
Кстати, в 2022 и 2023 годах реформа продолжалась без финансовой поддержки со стороны государства.
- Субвенция на школьные автобусы – 1 миллиард гривен;
Вместе с софинансированием из местных бюджетов, это позволит приобрести ориентировочно 500 школьных автобусов.
- Модернизация пищеблоков в школах – 1,5 миллиарда гривен;
- Субвенция для поддержки детей с особыми образовательными потребностями – 304,6 миллиона гривен;
- Субвенция на создание учебно-практических центров современного профессионального образования – 500 миллионов гривен;
- Развитие высшего и профессионального высшего образования – 500 миллионов гривен;
- Поддержка исследований и научно-технических разработок в ЗВО – 118 миллионов гривен. Это на 100 млн больше, чем в 2023 году;
- Национальный фонд исследований и грантовая поддержка ученых – 610,4 миллиона гривен, что на более чем 100 миллионов больше, чем в нынешнем бюджете.