З них 148,5 мільярда гривень – загальний фонд Міносвіти. Це майже на 22% більше, ніж 2023 року.
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На що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту
Так, на 2024 рік заклали гроші і на друк підручників, і на забезпечення Нової української школи, і на облаштування укриттів.
Основні показники, закладені в проєкт держбюджету на 2024 рік, такі:
- Освітня субвенція – 102,9 мільярда гривень (майже на 18% більше, ніж 2023 року);
Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% – з 1 липня (за тарифною сіткою).
- Облаштування укриттів – 2,5 мільярда гривень, що на мільярд більше, ніж цьогоріч;
- Підручники й посібники для школярів – 1,5 мільярда гривень;
Зауважимо, що торік кошти, передбачені на друк підручників для НУШ, скерували на потреби армії. Цьогоріч на друк навчальних книг для НУШ виділяють 754,9 мільйона гривень. Але цього все одно недостатньо.
- Субвенція НУШ – 1,5 мільярда гривень;
За ці кошти для 5 – 7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Кошти також спрямують на підготовку вчителів.
До слова, у 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави.
- Субвенція на шкільні автобуси – 1 мільярд гривень;
Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.
- Модернізація харчоблоків у школах – 1,5 мільярда гривень;
- Субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами – 304,6 мільйона гривень;
- Субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 500 мільйонів гривень;
- Розвиток вищої та фахової передвищої освіти – 500 мільйонів гривень;
- Підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО – 118 мільйонів гривень. Це на 100 млн більше, ніж 2023 року;
- Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців – 610,4 мільйона гривень, що на понад 100 мільйонів більше, ніж у цьогорічному бюджеті.