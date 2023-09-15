Відповідно до проєкту, видатки зростуть з 156 до 179 мільярдів гривень.

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У 2024 році видатки на освіту зростуть на 23 мільярди

Очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що акцентом проєкту держбюджету є оборона й безпека нашої країни. На ці цілі спрямують понад половину усіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 мільярди гривень. Це на 113 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч.

Другий пріоритет – це соціальна сфера. Третій пріоритет – медицина та освіта,

– уточнив прем'єр.

Також з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн, додав Шмигаль.

Зауважимо: уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.