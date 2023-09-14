Тож Міносвіти України залучає допомогу міжнародних партнерів. Останні уже профінансували друк і доставлення підручників на 238,1 мільйона гривень.

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Чи отримають учні 5 і 6 класів НУШ підручники

Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ. Усе тому, що програми у цих класах змінилися.

️5 клас

В області уже доставили підручники з математики та української мови (100%), а також з природничої галузі (74%), уточнив міністр освіти. За кошти держбюджету також друкують навчальні книги з історії України. А за підтримки донорів друкуватимуть ще підручники з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови.

️6 клас

Для 6-класників НУШ надрукували 116 назв підручників загальним накладом понад 4,7 мільйона примірників. В області доставили майже 98%.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Лісовий уточнив, що за кошти держави 2023 року друкують 66% підручників для шестикласників від загальної потреби. Це українська мова та література, зарубіжна література, іноземні мови, історія, математика, природознавство, а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.

За кошти донорів мають надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручників шрифтом Брайля.