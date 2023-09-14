Він учитель та експерт з питань загальної середньої освіти. Що розповів про нового посадовця МОН очільник міністерства Оксен Лісовий, читайте далі.
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Ігор Хворостяний – новий очільник директорату шкільної освіти МОН
Хворостяний протягом останніх чотирьох років очолював мовний компонент Фінського проєкту підтримки реформи НУШ "Навчаємось разом". Проєкт був спрямований на професійний розвиток учителів, популяризацію освіти та розвиток освітнього середовища.
Посадовець також вчителював, працював заступником з науково-методичної роботи в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка та був очільником старшої школи НВК "Новопечерська школа".
У співавторстві розробляв держстандарти освіти, підручники, посібники та онлайн-курси з української мови та літератури.
У Міносвіти Хворостяний працюватиме над формуванням та вдосконаленням державної політики, стратегічним плануванням, координацією всіх ключових партнерів і стейкхолдерів сфери, уточнив Лісовий.
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Які ротації відбулися у керівництві Міносвіти
- Невдовзі після призначення Оксена Лісового очільником Міносвіти України Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Андрія Вітренка перепризначили заступником Оксена Лісового.
- 4 квітня Євген Кудрявець став заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
- Також на посаду державного секретаря МОН призначено Максима Ярмистого.
- А 18 квітня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав ще одного заступника. Ним став Денис Курбатов. Він заявив, що у міністерстві відповідатиме за науку і новації.
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий отримав ще двох заступників 19 травня. До команди керівництва МОН приєдналися Андрій Сташків та Михайло Винницький.
- Андрій Сташків буде заступником міністра освіти і науки України з питань середньої освіти.
- Михайло Винницький буде заступником міністра освіти і науки України з питань вищої освіти.
- Також у кінці червня Євгенію Смірнову призначили заступницею очільника МОН з питань дошкілля.