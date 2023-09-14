Він учитель та експерт з питань загальної середньої освіти. Що розповів про нового посадовця МОН очільник міністерства Оксен Лісовий, читайте далі.

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Ігор Хворостяний – новий очільник директорату шкільної освіти МОН

Хворостяний протягом останніх чотирьох років очолював мовний компонент Фінського проєкту підтримки реформи НУШ "Навчаємось разом". Проєкт був спрямований на професійний розвиток учителів, популяризацію освіти та розвиток освітнього середовища.

Посадовець також вчителював, працював заступником з науково-методичної роботи в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка та був очільником старшої школи НВК "Новопечерська школа".

У співавторстві розробляв держстандарти освіти, підручники, посібники та онлайн-курси з української мови та літератури.

У Міносвіти Хворостяний працюватиме над формуванням та вдосконаленням державної політики, стратегічним плануванням, координацією всіх ключових партнерів і стейкхолдерів сфери, уточнив Лісовий.

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