У Міносвіти при цьому наголосили: батьки мають право обирати для дитини будь-який формат здобуття освіти. І роз'яснили, як перевести дитину на іншу форму здобуття освіти.

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Як перевести дитину на дистанційну або іншу форму навчання

Учні в Україні можуть здобувати освіту за такими формами:

очною (денною);

дистанційною;

мережевою;

екстернатною;

сімейною (домашньою) формами;

формою педагогічного патронажу.

Управління у сфері освіти й школи повинні забезпечити навчання за цими формами на вимогу батьків.

Дистанційна форма

Її організовують для учнів і учениць, які не можуть відвідувати школу очно через різноманітні причини. Дистанційку можуть запроваджувати в окремих школах. До таких шкіл учнів зараховують незалежно від території обслуговування. У школах також можуть створювати дистанційні класи / групи для дітей, які виїхали за кордон або не бажають навчатися офлайн з міркувань безпеки.

Не кожна школа в Україні спроможна забезпечити дистанційну форму здобуття освіти. Якщо у школі, де навчається дитина, немає такої форми, батьки мають звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати інший навчальний заклад.

Сімейна (домашня) форма освіти

У її межах дитина може навчатися самостійно, отримувати консультації від учителів школи й проходити лише підсумкове оцінювання (семестрове й річне за результатами семестрового), а також атестацію. Якщо учень / учениця офіційно зареєстровані на території обслуговування школи, їй не можуть відмовити в зарахуванні або переведенні на таку форму навчання.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Екстернат

Ще одна форма, яка дозволяє учню / учениці здобувати освіту самостійно. Але тут є різниця в кількості оцінювань. Учні проходять тільки річне оцінювання і/або атестацію.

Крім того, для учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються в іноземній школі, можуть організувати вивчення предметів українського компонента дистанційно в окремо визначених школах. Водночас батьки мають право обрати будь-яку форму навчання в інших школах. Школи при цьому не можуть відмовляти щодо зарахування дитини або переведенні на іншу форму навчання.

Навчальні заклади також можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.

Правила щодо навчання дітей за індивідуальною формою освіти врегульовані у відповідному положенні.