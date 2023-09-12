В Минобразования подчеркнули: родители имеют право выбирать для ребенка любой формат получения образования. И разъяснили, как перевести ребенка на другую форму получения образования.

Смотрите также Качественное и современное образование: как выбрать лучшую школу для ребенка

Как перевести ребенка на дистанционную или другую форму обучения

Ученики в Украине могут получать образование по следующим формам:

очной (дневной);

дистанционной;

сетевой;

экстернатность;

семейной (домашней) формами;

формой педагогического патронажа.

Управления в сфере образования и школы должны обеспечить обучение по этим формам по требованию родителей.

Дистанционная форма

Ее организуют для учеников и учениц, которые не могут посещать школу очно по разным причинам. Дистанционку могут вводить в отдельных школах. К таким школам учеников относят независимо от территории обслуживания. В школах также могут создавать дистанционные классы/группы для детей, уехавших за границу или не желающих учиться офлайн по соображениям безопасности.

Не каждая школа способна обеспечить дистанционную форму получения образования. Если в школе, где учится ребенок, нет такой формы, родители должны обратиться в местный орган управления образованием с просьбой предложить другое учебное заведение.

Семейная (домашняя) форма образования

В ее пределах ребенок может учиться самостоятельно, получать консультации от учителей школы и проходить только итоговую оценку (семестровую и годовую по результатам семестрового), а также аттестацию. Если ученик/ученица официально зарегистрирован на территории обслуживания школы, ей не могут отказать в зачислении или переводе на такую форму обучения.

Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.

Экстернат

Еще одна форма, позволяющая ученику/ученице получать образование самостоятельно. Но здесь есть разница в количестве оценок. Ученики проходят только годовую оценку и/или аттестацию.

Кроме того, для учеников, вынужденно находящихся за границей и обучающихся в иностранной школе, могут организовать изучение предметов украинского компонента дистанционно в отдельно определенных школах. В то же время родители имеют право выбрать любую форму обучения в других школах. Школы при этом не могут отказывать в зачислении ребенка или переводе на другую форму обучения.

Учебные заведения также могут зачислять детей для обучения по индивидуальной форме, независимо от наличия свободных мест в классе.

Правила обучения детей по индивидуальной форме образования урегулированы в соответствующем положении.