Он учитель и эксперт по общему среднему образованию. Что рассказал о новом должностном лице МОН глава министерства Оксен Лисовой, читайте дальше.
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Игорь Хворостяный – новый руководитель директората школьного образования МОН
Хворостяный за последние четыре года возглавлял языковой компонент Финского проекта поддержки реформы НУШ "Учимся вместе". Проект был направлен на профессиональное развитие учителей, популяризацию образования и развитие образовательной среды.
Чиновник также учительствовал, работал заместителем по научно-методической работе в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и был руководителем старшей школы НПК "Новопечерская школа".
В соавторстве разрабатывал госстандарты образования, учебники, пособия и онлайн-курсы по украинскому языку и литературе.
В Минобразования Хворостяный будет работать над формированием и усовершенствованием государственной политики, стратегическим планированием, координацией всех ключевых партнеров и стейкхолдеров сферы, уточнил Лисовой.
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Какие ротации прошли в руководстве Минобразования
- Вскоре после назначения Оксена Лисового главой Минобразования Украины Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Андрей Витренко переназначен заместителем Оксена Лисового.
- 4 апреля Евгений Кудрявец стал заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
- Также на должность государственного секретаря МОН назначен Максим Ярмистый.
- А 18 апреля министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Денис Курбатов. Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.
- Глава Минобразования Оксен Лисовой получил еще двух заместителей 19 мая. К команде руководства МОН присоединились Андрей Сташкив и Михаил Винницкий.
- Андрей Сташкив будет заместителем министра образования и науки Украины по вопросам среднего образования.
- Михаил Винницкий будет заместителем министра образования и науки Украины по высшему образованию.
- Также в конце июня Евгению Смирнову назначили заместителем главы МОН по вопросам дошколья.