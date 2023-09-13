Об этом говорится в рекомендациях МОН. Если в классе получает образование 28 и более учеников, его могут делить на группы на уроках украинского и иностранного языка.

Смотрите также Безграничные возможности: как виртуальная реальность помогает получить современное и эффективное образование

Классы в школах Украины могут делить на группы

Так, при изучении в 5 – 6 классах интегрированного языково-литературного курса класс могут делить на группы не менее чем на четырех уроках в неделю. Это минимальные требования в рамках еженедельной нагрузки для изучения украинского языка.

Могут поделить класс и на практических занятиях по информатике, ведь дети используют компьютеры. Но в группе должно быть не менее 8 учеников.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

Эту норму могут применить и к урокам трудового обучения, технологиям (отдельно для ребят), если в классе есть более 27 учеников и будет не менее 8 детей в группе.

Могут делить учеников на группы и на уроках физкультуры в 10 – 11 классах (отдельно для юношей и девушек) при таких же условиях.

Читайте Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения