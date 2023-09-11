Этот учебный год будет длиться дольше обычного и закончится 28 июня 2024 года. Когда в школах будут каникулы, предусмотренные в рамках учебного года 2023 – 24, рассказывает 24 Канал.
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Как учатся ученики в Украине
Учитывая полномасштабную войну, школьники в нашем государстве в рамках этого учебного года получают образование в пределах трех форматов:
- очно;
- онлайн;
- по смешанной форме.
Единого формата обучения для всех школьников нет. Все зависит от ситуации в регионе и наличия укрытия в школе. Окончательное решение принимается на местах.
К слову, этот учебный год будет длиться месяц дольше. Дополнительное время необходимо для наверстания возможных образовательных потерь в условиях войны из-за блекаутов и других сложных ситуаций.
Когда школьные каникулы 2023 – 2024
В Минобразования отмечали: определяют только начало и конец учебного года. За непосредственную компанию образовательного процесса отвечает управление школы. Так что в каждом регионе могут быть свои графики школьных каникул, которые не совпадают. Даты отдыха учеников могут изменять – в зависимости от энергетической ситуации в государстве и т.д.
Все же, например, в Киеве уже определились с датами осенних, зимних, весенних и летних каникул в рамках этого учебного года.
- Осенью киевские школьники будут отдыхать от учебы в течение 23 – 29 октября 2023 года.
- Зимой не будут учиться в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года.
- Весной не будут посещать уроки с 25 по 31 марта 2024 года.
- Летние каникулы в школах украинской столицы продлятся с 29 июня по 31 августа 2024 года.
Также столичные первоклассники будут отдыхать от учебы дополнительно с 19 по 25 февраля 2024 года.
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В Украине могут ввести длительные каникулы
В МОН ранее отметили, что в регионах могут ввести длительные каникулы. Но только в случае необходимости. В частности, если будут перебои с электроэнергией. В таком случае, в каждой школе или в каждом регионе могут принять соответствующее решение и отправить учеников на такие каникулы.