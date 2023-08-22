Первый семестр в столичных школах завершится 22 декабря 2023 года. Второй начнется 8 января и завершится 31 мая 2024, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Когда каникулы в школах Киева

Чиновник также назвал даты осенних, зимних и весенних каникул в рамках учебного года 2023 – 2024 в школах Киева.

Осенние каникулы состоятся в течение 23 – 29 октября 2023 года.

Зимние каникулы стартуют 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Весенние каникулы запланировали провести 25 – 31 марта 2024 года.

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В учеников первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

В целом учебный год в столице продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий,

– резюмировал чиновник.

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