Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой уточнил, что учебные заведения будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.

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Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.

При этом министр рассказал: если укрытие не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн. Все же ученики начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.

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При этом Лисовой добавил, что из-за изменения ситуации в сфере безопасности может изменяться и формат обучения. А во время воздушных тревог обучение должно останавливаться до отбоя. Структуру и продолжительность рабочего времени должен определить педагогический совет.

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Как Минобразования готовится к новому учебному году / Минобразования Украины

Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул : базовое условие для возвращения к очного обучения – наличие укрытия. Сейчас 68% учебных заведений имеют хранилища разного типа. Это позволяет обеспечить укрытиям 4,7 миллионов участников образовательного процесса.

До конца 2023 года должны обустроить еще около 250 хранилищ в школах за счет госсубвенции на сумму 1,5 миллиарда гривен.

В Украине также создают условия для временного перевода из одной школы (где, например, сейчас нет укрытия) в другую (с укрытием) с сохранением места.

Для детей, которые сейчас находятся за границей и учатся в иностранных школах, создали новую образовательную программу в украинской школе, при которой они могут изучать только украинский компонент (6 – 8 часов в неделю).

Оценки по другим предметам могут быть перезачислены по упрощенному механизму. Таким образом, дети смогут избежать двойной нагрузки от обучения в двух школах одновременно.

Кроме этого, идет закупка школьных автобусов, печать учебников для НУШ, доставка девайса для онлайн-обучения.

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