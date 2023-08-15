Преодоление образовательных потерь стало одним из самых больших вызовов украинского образования. Пробелы в знаниях могут оказать серьезное влияние на будущее детей, поэтому крайне необходимо догнать программу.

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В первом полугодии прошлого учебного года 15% учебных заведений работали очно, 33% — дистанционно, 51% — смешано. Успешность учеников резко упала, поэтому МОН и ЮНИСЕФ разработали рекоммендации, которые позволят организовать эффективные программы для преодоления образовательных потерь.

Больше всего пострадали показатели украинского языка, который является основным предметом на всех срезах. Также существенно снизилась успеваемость по математике, иностранному языку и информатике.

Мы видим, что постепенно теряем умственный потенциал нашей молодежи, поэтому необходимо искать пути для исправления этой ситуации,

– отметили в МОН.

Ранее школам предлагали стать центрами по наверстанию образовательных потерь. Для этого нужно было создать команду и подать заявку в МОН.