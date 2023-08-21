Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий уточнив, що навчальні заклади працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.

Дивіться також "Оптіма" пропонує стипендії на навчання: як долучитися до унікальної пропозиції

Як вчитимуться учні з 1 вересня

Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.

При цьому міністр розповів: якщо укриття не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.

Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".

При цьому Лісовий додав, що через зміну безпекової ситуації може змінюватися і формат навчання. А під час повітряних тривог навчання має зупинятися до відбою. Структуру і тривалість робочого дня має визначити педагогічна рада.

До теми "Ми втрачаємо розумовий потенціал молоді": у МОН придумали план боротьби з освітніми втратами

Як в Україні готуються до нового навчального року



Як Міносвіти готується до нового навчального року / Міносвіти України

Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: базова умова для повернення до очного навчання – наявність укриття. Наразі 68% закладів освіти мають сховища різного типу. Це дозволяє забезпечити укриттям 4,7 мільйона учасників освітнього процесу.

До кінця 2023 року мають облаштувати ще близько 250 сховищ у школах за кошти держсубвенції на суму 1,5 мільярда гривень.

В Україні також створюють умови для тимчасового переведення з однієї школи (де, наприклад, зараз немає укриття) до іншої (з укриттям) зі збереженням місця.

Для дітей, які нині перебувають за кордоном і навчаються в іноземних школах, створили нову освітню програму в українській школі, за якої вони можуть вивчати лише український компонент (6 – 8 годин на тиждень).

Оцінки з решти предметів можуть бути перезараховані за спрощеним механізмом. Таким чином діти зможуть уникнути подвійного навантаження від навчання у двох школах одночасно.

Крім цього, триває закупівля шкільних автобусів, друк підручників для НУШ, доставлення девайси для онлайн-навчання.

Читайте Чи потрібно відправляти дитину до школи, якщо вночі була тривога: відповідь Оксена Лісового

Учні можуть не йти до школи після нічної тривоги у регіоні