Навіть не 6 тисяч: скільки заробляє без доплат молодий учитель, який тільки прийшов у школу

За минулий навчальний рік у школи прийшло лише 3000 нових учителів. Тобто один – на 3 – 4 школи, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Романа Грищука.

Яка зарплата у молодих учителів?

Молодь не йде працювати у школи через різні причини. Однак основна – це низька зарплата, зазначає нардеп. І нагадує, що структура зарплати педагога складається з посадового окладу згідно з тарифною сіткою (основа) і різних надбавок.

Молодий учитель без категорії, який тільки прийшов у школу, має 10-й тарифний розряд і суму 5815 гривень. Учитель першої категорії – 13-й розряд і 7253 гривень. Далі йдуть надбавки і доплати, але все одно не виходить сума більше ніж 12 000 гривень на одну ставку,

– повідомив Грищук.

І додав, що молоді вчителі або змушені жити на цю зарплату, що абсолютно нереально, особливо у столиці, або працювати на 1,5 – 2 ставки. А так не має бути.

Що пропонують нардепи?

Грищук повідомив, що у рекомендаціях до бюджету-2026 від Освітнього комітету є зміна системи оплати праці. Вона спрямована, зокрема, на покращення оплати праці молодих учителів.

З вересня замість посадових окладів і тарифної сітки пропонується нарешті виконати норму закону і перейти на єдиний посадовий оклад – 3 мінімальні заробітні плати (25 941 гривня). Це основа. Далі можливі премії і місцеві надбавки,

– каже нардеп.

І додає: в іншому разі – катастрофа. Тільки так можна залучати молодь у школи.

Чи є гроші для підвищення зарплат учителям до трьох мінімальних?

У проєкті бюджету на 2026 рік заклали 59 мільярдів гривень на підвищення престижності праці вчителів.

Однак цього недостатньо для підвищення оплати праці педагогів до рівня трьох мінімальних зарплат.