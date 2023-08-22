Продлится он до 22 декабря 2023 года. Последние звонки будут раздаваться в столичных школах 31 мая 2024 года, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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Когда стартует обучение и будут раздаваться последние звонки в школах Киева
Второй семестр в школах Киева продлится с 8 января по 31 мая 2024 года.
Компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года,
– уточнил чиновник.
И добавил, что власти будут учитывать ситуацию безопасности в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию обучения в столице. В случае необходимости будут вносить изменения в структуру учебного года.
В каком формате будут работать школы Киева
Мондриевский также сообщил: формат работы каждая школа будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Окончательное решение принимает педагогический совет учебного заведения. Безопасность детей и педагогов – на первом месте. В школах также должны учесть технические возможности укрытий.
Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очной учебе,
– заметил чиновник.
И добавил, что педагогические советы должны избрать формы и форматы организации обучения. Также принимать, как засчитывать результаты обучения учеников-беженцев, одновременно учащихся за пределами Украины и в Киеве.
Каждая школа должна обновить и схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение правилам пребывания в укрытиях, уточнил чиновник.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.