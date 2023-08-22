Триватиме він до 22 грудня 2023 року. Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
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Коли стартує навчання і лунатимуть останні дзвоники у школах Києва
Другий семестр у школах Києва триватиме із 8 січня до 31 травня 2024 року.
Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року,
– уточнив чиновник.
І додав, що влада враховуватиме безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію навчання у столиці. Якщо виникне необхідність, вноситимуть зміни у структуру навчального року.
У якому форматі працюватимуть школи Києва
Мондриївський також повідомив: формат роботи кожна школа обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада закладу освіти. Безпека дітей та освітян – на першому місці. У школах також мають врахувати технічні можливості укриттів.
Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню,
– зауважив чиновник.
І додав, що педагогічні ради мають обрати форми та формати організації навчання. Також ухвалювати, як зараховувати результати навчання учнів-біженців, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.
Кожна школа має оновити і схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях, уточнив чиновник.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.