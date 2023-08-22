Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону недавно розповів, чи зможуть школярі навчатися онлайн. Також уточнив, чи мають право батьки відмовитися від очного навчання дитини у школі.

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