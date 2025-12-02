Відео зняла і виклала блогерка ChicaVika, зазначає 24 Канал. Вона вирішила допомогти чоловікові розв'язати задачу, хоча і не без жартів.
У чому суть задачі?
На відео видно, як чоловік думає над суттю завдання, у якому при додаванні трьох сніжинок отримують суму 480. Відео вже зібрало понад пів мільйона переглядів. Жінка дивується, чому чоловік з вищою освітою не може розв'язати цю задачу.
Українці у коментарях не залишились байдужими щодо відео і завдання. Ось що написали:
- Програма – просто треш і для дітей, і для батьків!
- Мій чоловік сказав, що це не предмет, це кошмар!
- Закінчити універ було легше.
- Це проста математика. В чому проблема?
- Задача на логіку проста, але не для професури.
- А це ще не математика 4 клас.
- Я так сину тепер і кажу, що він повинен вчитися в школі, щоб допомагати своїм майбутнім дітям робити ті домашні завдання.
- Знімайте більше, буде шпаргалка для майбутніх батьків.
- Далі буде краще.
- "Досліджую світ" – це зло.
Чоловік розв'язує задачу для 3 класу: відео
Як учень з Києва встановив рекорд України з числом пі?
- Учень Борис Васковець встановив рекорд України у номінації "Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам'ять підлітком".
- Хлопець послідовно і безпомилково назвав 300 знаків.
- Очільниця Національного реєстру рекордів України також розповіла: секрет пам'яті хлопця – у ритмі.
- На рекорд школяра надихнула вчителька.