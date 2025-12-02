Відео зняла і виклала блогерка ChicaVika, зазначає 24 Канал. Вона вирішила допомогти чоловікові розв'язати задачу, хоча і не без жартів.

У чому суть задачі?

На відео видно, як чоловік думає над суттю завдання, у якому при додаванні трьох сніжинок отримують суму 480. Відео вже зібрало понад пів мільйона переглядів. Жінка дивується, чому чоловік з вищою освітою не може розв'язати цю задачу.

Українці у коментарях не залишились байдужими щодо відео і завдання. Ось що написали:

Програма – просто треш і для дітей, і для батьків!

Мій чоловік сказав, що це не предмет, це кошмар!

Закінчити універ було легше.

Це проста математика. В чому проблема?

Задача на логіку проста, але не для професури.

А це ще не математика 4 клас.

Я так сину тепер і кажу, що він повинен вчитися в школі, щоб допомагати своїм майбутнім дітям робити ті домашні завдання.

Знімайте більше, буде шпаргалка для майбутніх батьків.

Далі буде краще.

"Досліджую світ" – це зло.

