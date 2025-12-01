Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці, зазначає 24 Канал. Рекордсмен – 16-річний учень київського ліцею.

Що відомо про рекорд і хлопця?

Вєтрова зазначила: число пі – нескінченне. Неможливо знайти його кінцевого значення. Цього не змогли зробити навіть суперкомп'ютери. Воно також немає повторювальних шаблонів.

Очільниця Національного реєстру рекордів України також розповіла: секрет пам'яті хлопця – у ритмі. Музична школа подарувала хлопцю відчуття темпу, тож цифри для нього звучать як реп. Борис складає їх у мелодію, тренується ночами, а під час повітряних тривог продовжує вправлятися навіть в укритті. Там йому легше зібратися і заспокоїти думки.

На рекорд школяра надихнула вчителька – Валерія Дуженко.

Батько хлопця розповів ТСН, що Борис отримав побутову травму. Як наслідок – струс мозку і перелом кісток. Аби покращити моральний стан дитини, батьки зробили радикальний крок: переїхали з Черкас до Києва.

Колись учень хотів стати актором, проте завдяки вчительці Дуженко полюбив точні науки. Саме вона запропонувала взяти участь у встановленні рекорду, присвяченому дню числа пі, торік у ліцеї.

Що таке число пі?

Це відношення довжини кола до його діаметра.

Число використовували ще науковці древнього Єгипту та Вавилону.

Воно трапляється у математичних і фізичних формулах та стало частиною творів мистецтва.

Які зміни можуть відбутися у навчальному процесі?

  • Недавно МОН України порадило школам розглянути запровадження змін у структурі і тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути.

  • Заклади освіти мають автономію і можуть самі погоджувати зміни щодо тривалості канікул, графіка навчання тощо.

  • Тож школам радять розглянути можливість перенесення уроків із зимових місяців на червень 2026 року (окрім випускних класів) або збільшити тривалість зимових канікул, перенісши на зиму весняний відпочинок учнів.

  • Серед запропонованих варіантів – і перехід на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного. Він містить навчання у межах двох змін.