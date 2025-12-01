Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці, зазначає 24 Канал. Рекордсмен – 16-річний учень київського ліцею.
Дивіться також За одиницю не сварять: чому українців дивує оцінювання у школах Німеччини
Що відомо про рекорд і хлопця?
Вєтрова зазначила: число пі – нескінченне. Неможливо знайти його кінцевого значення. Цього не змогли зробити навіть суперкомп'ютери. Воно також немає повторювальних шаблонів.
Очільниця Національного реєстру рекордів України також розповіла: секрет пам'яті хлопця – у ритмі. Музична школа подарувала хлопцю відчуття темпу, тож цифри для нього звучать як реп. Борис складає їх у мелодію, тренується ночами, а під час повітряних тривог продовжує вправлятися навіть в укритті. Там йому легше зібратися і заспокоїти думки.
На рекорд школяра надихнула вчителька – Валерія Дуженко.
Батько хлопця розповів ТСН, що Борис отримав побутову травму. Як наслідок – струс мозку і перелом кісток. Аби покращити моральний стан дитини, батьки зробили радикальний крок: переїхали з Черкас до Києва.
Колись учень хотів стати актором, проте завдяки вчительці Дуженко полюбив точні науки. Саме вона запропонувала взяти участь у встановленні рекорду, присвяченому дню числа пі, торік у ліцеї.
Що таке число пі?
Це відношення довжини кола до його діаметра.
Число використовували ще науковці древнього Єгипту та Вавилону.
Воно трапляється у математичних і фізичних формулах та стало частиною творів мистецтва.
Які зміни можуть відбутися у навчальному процесі?
Недавно МОН України порадило школам розглянути запровадження змін у структурі і тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути.
Заклади освіти мають автономію і можуть самі погоджувати зміни щодо тривалості канікул, графіка навчання тощо.
Тож школам радять розглянути можливість перенесення уроків із зимових місяців на червень 2026 року (окрім випускних класів) або збільшити тривалість зимових канікул, перенісши на зиму весняний відпочинок учнів.
Серед запропонованих варіантів – і перехід на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного. Він містить навчання у межах двох змін.