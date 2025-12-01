Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в фейсбуке, отмечает 24 Канал. Рекордсмен – 16-летний ученик киевского лицея.

Что известно о рекорде и парне?

Ветрова отметила: число пи – бесконечное. Невозможно найти его конечное значение. Этого не смогли сделать даже суперкомпьютеры. Оно также не имеет повторяющихся шаблонов.

Руководительница Национального реестра рекордов Украины также рассказала: секрет памяти парня – в ритме. Музыкальная школа подарила парню чувство темпа, поэтому цифры для него звучат как рэп. Борис составляет их в мелодию, тренируется по ночам, а во время воздушных тревог продолжает упражняться даже в укрытии. Там ему легче собраться и успокоить мысли.

На рекорд школьника вдохновила учительница – Валерия Дуженко.

Отец парня рассказал ТСН, что Борис получил бытовую травму. Как следствие – сотрясение мозга и перелом костей. Чтобы улучшить моральное состояние ребенка, родители сделали радикальный шаг: переехали из Черкасс в Киев.

Когда ученик хотел стать актером, однако благодаря учительнице Дуженко полюбил точные науки. Именно она предложила принять участие в установлении рекорда, посвященном дню числа пи, в прошлом году в лицее.

Что такое число пи?

Это отношение длины окружности к его диаметру.

Число использовали еще ученые древнего Египта и Вавилона.

Оно встречается в математических и физических формулах и стало частью произведений искусства.

