Немало наших земляков есть в Германии. 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads репетиторки Лилии расскажет, что удивляет украинцев в школах вышеупомянутой страны.
Что удивило украинку в системе оценивания в Германии?
Репетиторка написала, что ее ученик получил 1 балл за контрольную работу по математике.
Да, именно 1! В Германии – это самый высокий балл,
– сообщила педагог.
Украинцы в комментариях отреагировали так:
Когда мой ученик из Германии сказал, что получил 1 по математике, у меня едва сердце не стало. Сейчас смеемся над этим.
В начале я тоже так реагировала.
Ну да. Это типа "А" в Штатах.
Знаю, что у них наоборот.
Система оценивания в Германии / скриншот сообщения
Какая система оценивания в школах Германии?
В Украине могут перезачислять оценки ученикам-беженцам, которые вернулись на Родину. Для этого используют шкалы, учитывая системы оценивания в разных странах.
Osvita.ua подала табличку системы оценивания в школах Германии.
Система оценивания учащихся в Германии / скриншот
Какая зарплата учителей в Германии?
- В Германии зарплата учителя зависит от федеральной земли. В среднем составляет 2 800 – 3 200 евро в месяц.
- То есть 120 000 – 135 000 гривен, пишет РБК-Украина.
- Начальная зарплата учителя – немного ниже: около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).
- По данным Вчися.Медиа, средняя зарплата в стране – 3 975 евро (более 170 тысяч гривен).