То есть 120 000 – 135 000 гривен. Об этом информирует 24 Канал. РБК-Украина
Какая зарплата учителей в Германии?
Начальная зарплата учителя – немного ниже: около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).
По данным Вчися.Медиа, зарплаты педагогов с опытом могут достигать 200 – 300 тысяч евро в год (начиная от 8 миллионов гривен). Средняя зарплата в стране – 3 975 евро (более 170 тысяч гривен).
Немецкие учителя получают в 1,01 раз больше средней зарплаты и в 4 раза больше прожиточного минимума.
Какая зарплата учителей в Украине?
Средняя ставка учителя в Украине составляет около 8 000 гривен в месяц. К ней добавляют:
надбавку за проверку тетрадей – около 10 – 15%;
надбавку за классное руководство – около 1 000 – 1 500 гривен;
надбавку за стаж:
более 10 лет – 10%,
более 20 лет – 20%,
свыше 30 лет – 30%.
В итоге средняя зарплата учителя со всеми надбавками составляет 10 000 – 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 – 17 500. Молодые начинающие – от 8 000 до 10 000 гривен.
Повысят ли учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.