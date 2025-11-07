Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Чиновник решил разъяснить ситуацию из-за распространения в сети ложной информации.

Повысят ли учителям зарплату?

Повышение произойдет с 1 января на 30 % к должностному окладу и еще на 20 % – с 1 сентября.

Это означает общий рост на 50 % в течение года,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что информация об "отказе от повышения" или "перенаправление средств" не правдива. Рост зарплат педагогов будет происходить поэтапно, как и анонсировало правительство.

Повысят ли зарплаты преподавателям?

Министр также сообщил: в проекте бюджета, который подало правительство ко второму чтению, также предусмотрели увеличение объема финансирования для похожего подхода для педагогических и научно-педагогических работников вузов и колледжей, входящих в структуру университетов.

В то же время в 2026 году мы продолжим работу над реформой системы оплаты труда педагогов. Это решение предусмотрено в проекте бюджета,

– заявил чиновник.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?