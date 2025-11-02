Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Об этом информирует 24 Канал.
Какие проблемы есть в образовании?
именно поэтому, убежден Бабак, важно повысить учительские зарплаты на уровень не менее чем 3 минимальные заработные платы. Он заявил, что подал соответствующие правки по структуре оплаты труда педагогов.
Много говорим с регионами. Вижу, как учителя в разных областях порой работают на грани – ведут несколько предметов, заменяют коллег, ищут дополнительную работу. Без справедливой оплаты мы просто не сможем удержать профессиональных педагогов в школах, особенно в малых общинах,
– говорит нардеп.
и добавляет: постепенно теряем и молодых специалистов, потому что профессия перестает быть жизненно устойчивой.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
Учитель работает, чтобы дать дорогу в лучшую жизнь, а сам должен выживать. Должны менять эти двойные стандарты. И если не изменить систему сейчас, то завтра вопрос: "Где искать учителей?" станет риторическим,
– отмечает он.
️Сейчас, по словам нардепа, для этих изменений – лучший момент, чтобы учителя получали 3 "минималки", как это и предусматривает Закон.
Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.