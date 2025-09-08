Такие данные Государственной службы статистики по результатам анализа средней зарплаты украинцев в июле 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Какая средняя зарплата в Украине?

Средняя заработная плата работников в Украине составляет 26 499 гривен.

Также, по данным Госстатистики, средняя заработная плата в июле 2025 года составляет:

в сфере информации и телекоммуникаций – 67 222 гривен;

финансовой и страховой деятельности – 55 994 гривен;

профессиональной, научной и технической деятельности – 34 068 гривен;

государственном управлении и обороне – 33 896 гривен;

в сфере оптовой и розничной торговли – 31 424 гривен;

в промышленности – 29 063 гривен;

на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб – 26 612 гривен;

в сфере операций с недвижимостью – 22 6987 гривен;

в строительстве – 22 775 гривен.

Меньше педагогов зарабатывают только специалисты, которые работают в библиотеках, архивах, музеях и в области культуры, творчества и искусства. Их средняя заработная плата не превышает 15 тысяч гривен в месяц.

Самый высокий уровень средней зарплаты в июле зафиксировали в Киеве – 40 546 гривен, самый низкий в Черновицкой области – 19 202 гривны.

Повысят ли учителям зарплату?