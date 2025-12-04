Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МОН Украины Оксена Лисового. Чего касаются эти изменения, рассказываем далее.

Какие изменения произойдут в среднем образовании?

Лисовой сообщил, что меняют порядок получения субвенции малыми школами. Теперь допустимая минимальная наполняемость школы – 5 учеников в одном классе.

С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут выделять для школ, в которых учатся:

менее 60 учеников – для школ с 1 – 12 классами;

менее 55 учеников – для школ с 1 – 11 классами;

менее 45 учеников – для школ с 1 – 9 или 5 – 11 (12) классами.

Эти нормы не касаются начальных и специальных школ,

– уточнил министр.

Всем ли учителям будут засчитывать педагогический стаж?

Также правительство согласовало, что педагогический стаж учителей в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом будут засчитывать на общих основаниях.

Глава правительства Юлия Свириденко при этом уточнила, что Кабмин обеспечивает равные условия для зачисления педагогического стажа. Решение важно для защиты профессиональных прав тысячи украинских учителей, которые из-за войны временно работают за рубежом.

В стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год, если есть документальное подтверждение. И будет касаться работы на период военного положения и года после его завершения,

– сообщила премьер-министр.

Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что ждет со следующего года учителей после согласования Радой Бюджета на следующий год: