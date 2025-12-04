Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника МОН України Оксена Лісового. Чого стосуються ці зміни, розповідаємо далі.

Дивіться також Учителям підвищать зарплату: що зміниться для педагогів після ухвалення Бюджету – 2026

Які зміни відбудуться у середній освіті?

Лісовий повідомив, що змінюють порядок отримання субвенції малими школами. Тепер допустима мінімальна наповнюваність школи – 5 учнів в одному класі.

З 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не виділятимуть для шкіл, у яких навчаються:

менше як 60 учнів – для шкіл з 1 – 12 класами;

менше як 55 учнів – для шкіл з 1 – 11 класами;

менше як 45 учнів – для шкіл з 1 – 9 або 5 – 11 (12) класами.

Ці норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл,

– уточнив міністр.

Дивіться також "Суттєве підвищення": наскільки з 2026 року зростуть зарплати вчителів

Чи всім учителям зараховуватимуть педагогічний стаж?

Також уряд погодив, що педагогічний стаж учителів у верифікованих українських суботніх і недільних школах за кордоном зараховуватимуть на загальних підставах.

Очільниця уряду Юлія Свириденко при цьому уточнила, що Кабмін забезпечує рівні умови для зарахування педагогічного стажу. Рішення важливе для захисту професійних прав тисячі українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення,

– повідомила прем'єрка.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Які зміни очікують на вчителів з 2026 року?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що чекає з наступного року на вчителів після погодження Радою Бюджету на наступний рік: