Зміни передбачені і для вчителів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Чи підвищать учителям зарплату?
Бабак також повідомив, що чекає з наступного року на вчителів:
️нова структура окладу і надбавок, яку доручили розробити уряду;
️безстрокові трудові договори;
️18 годин навантаження;
️максимум 2,5 мінімальні зарплати (її розмір залежатиме від структури окладу і надбавок)
Особливо радію за молодих вчителів, які нарешті зможуть отримати відчутно вищу стартову зарплату. Сподіваюся, це стане першим кроком, щоб професія вчителя в Україні знову набула заслуженої поваги,
– зазначив нардеп.
Перед цим він повідомляв, що рекордна цифра – 57,8 мільярда гривень – піде на збільшення фінансування зарплат вчителів.
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.