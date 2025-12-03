Изменения предусмотрены и для учителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Повысят ли учителям зарплату?
Бабак также сообщил, что ждет со следующего года учителей:
️новая структура оклада и надбавок, которую поручили разработать правительству;
бессрочные трудовые договоры;
️18 часов нагрузки;
️максимум 2,5 минимальные зарплаты (ее размер будет зависеть от структуры оклада и надбавок)
Особенно радуюсь за молодых учителей, которые наконец-то смогут получить ощутимо более высокую стартовую зарплату. Надеюсь, это станет первым шагом, чтобы профессия учителя в Украине снова приобрела заслуженное уважение,
– отметил нардеп.
Перед этим он сообщал, что рекордная цифра – 57,8 миллиарда гривен – пойдет на увеличение финансирования зарплат учителей.
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.