Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Посадовець вирішив роз'яснити ситуацію через поширення у мережі неправдивої інформації.

Чи підвищать учителям зарплату?

Підвищення відбудеться з 1 січня на 30 % до посадового окладу та ще на 20 % – з 1 вересня.

Це означає загальне зростання на 50 % протягом року,

– повідомив Лісовий.

І додав, що інформація про "відмову від підвищення" або "переспрямування коштів" не правдива. Зростання зарплат педагогів відбуватиметься поетапно, як і анонсував уряд.

Чи підвищать зарплати викладачам?

Міністр також повідомив: у проєкті бюджету, який подав уряд до другого читання, також передбачили збільшення обсягу фінансування для схожого підходу для педагогічних і науково-педагогічних працівників вишів та коледжів, що входять до структури університетів.

Водночас у 2026 році ми продовжимо роботу над реформою системи оплати праці педагогів. Це рішення передбачено в проєкті бюджету,

– заявив посадовець.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?