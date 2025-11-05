Про це вказано у повідомленні Державної служби статистики за підсумками оновленого аналізу ринку праці у вересні 2025 року. Про це інформує 24 Канал.
Скільки заробляють освітяни?
За інформацією Держстату, середня зарплата по Україні у вересні становила 26 623 гривні (+2,7% щодо серпня 2025 року).
Найвищу зарплату зафіксували у Києві – 40 111 гривень, Луганській області – 32 952 гривні та Дніпропетровській області – 27 416 гривень.
Найнижча зарплата – у Чернівецькій та Кіровоградській областях: 18 841 гривня та 19 065 гривень відповідно.
Найвищий рівень заробітної плати – у сфері інформації та телекомунікацій: 64 330 гривень.
Найнижчий – в освіті: 16 901 гривня.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2025 становила 3,7 мільярда гривень.
Скільки заробляють освітяни в Україні
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.