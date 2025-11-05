Об этом указано в сообщении Государственной службы статистики по итогам обновленного анализа рынка труда в сентябре 2025 года. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Заместитель Лисового рассказал, повысят ли преподавателям зарплату в 2026 году

Сколько зарабатывают педагоги?

По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны (+2,7% относительно августа 2025 года).

Самую высокую зарплату зафиксировали в Киеве – 40 111 гривен, Луганской области – 32 952 гривны и Днепропетровской области – 27 416 гривен.

Самая низкая зарплата – в Черновицкой и Кировоградской областях: 18 841 гривна и 19 065 гривен соответственно.

Самый высокий уровень заработной платы – в сфере информации и телекоммуникаций: 64 330 гривен.

Самый низкий – в образовании: 16 901 гривна.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2025 составляла 3,7 миллиарда гривен.



Сколько зарабатывают педагоги в Украине / инфографика Государственной службы статистики

Смотрите также В школах не хватает учителей: какие зарплаты смогут вернуть педагогов в профессию

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?