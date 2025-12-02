Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины. Ранее правительство одобрило порядок, который позволяет признавать результаты обучения, полученные на ТОТ, для училищ, колледжей и вузов.

В каких вузах будут признавать полученное на ВОТ образование?

Омбудсмен Дмитрий Лубинец писал, что утверждение порядка – возможность для людей с ВОТ не просто подтвердить свои результаты обучения, а вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.

Так, следующем году будут признавать результаты обучения на ВОТ такие вузы:

  • Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" Полтавского областного совета;

  • Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";

  • Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт";

  • Центральноукраинский национальный технический университет;

  • Заведение высшего образования "Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая";

  • Университет Григория Сковороды в Переяславе;

  • Черкасский государственный технологический университет;

  • Таврический национальный университет имени Вернадского;

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

  • Полесский национальный университет;

  • Херсонский государственный аграрно-экономический университет;

  • Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;

  • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";

  • Запорожский национальный университет;

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

  • Сумской государственный университет;

  • Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;

  • Ровенский государственный гуманитарный университет;

  • Национальный фармацевтический университет;

  • Харьковский национальный медицинский университет;

  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

  • Национальный университет "Полтавская политехника |имени Юрия Кондратюка";

  • Киевский национальный лингвистический университет;

  • Винницкий национальный технический университет;

  • Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом";

  • Харьковский национальный университет имени Каразина;

  • Национальный университет "Одесская юридическая академия";

  • Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;

  • Мариупольский государственный университет;

  • Национальный университет пищевых технологий;

  • Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;

  • Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко";

  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;

  • Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

  • Частное высшее учебное заведение "Винницкий финансово-экономический университет";

  • Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

  • Одесский государственный аграрный университет;

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;

  • Украинский государственный университет науки и технологий;

  • Одесская государственная академия строительства и архитектуры;

  • Национальный медицинский университет имени Богомольца.

