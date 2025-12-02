Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины. Ранее правительство одобрило порядок, который позволяет признавать результаты обучения, полученные на ТОТ, для училищ, колледжей и вузов.
Смотрите также Уголовные дела и 50 тысяч отчисленных: как продолжаются проверки в вузах и колледжах
В каких вузах будут признавать полученное на ВОТ образование?
Омбудсмен Дмитрий Лубинец писал, что утверждение порядка – возможность для людей с ВОТ не просто подтвердить свои результаты обучения, а вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.
Так, следующем году будут признавать результаты обучения на ВОТ такие вузы:
Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" Полтавского областного совета;
Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";
Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт";
Центральноукраинский национальный технический университет;
Заведение высшего образования "Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая";
Университет Григория Сковороды в Переяславе;
Черкасский государственный технологический университет;
Таврический национальный университет имени Вернадского;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
Полесский национальный университет;
Херсонский государственный аграрно-экономический университет;
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;
Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";
Запорожский национальный университет;
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
Сумской государственный университет;
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;
Ровенский государственный гуманитарный университет;
Национальный фармацевтический университет;
Харьковский национальный медицинский университет;
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
Национальный университет "Полтавская политехника |имени Юрия Кондратюка";
Киевский национальный лингвистический университет;
Винницкий национальный технический университет;
Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом";
Харьковский национальный университет имени Каразина;
Национальный университет "Одесская юридическая академия";
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;
Мариупольский государственный университет;
Национальный университет пищевых технологий;
Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;
Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко";
Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;
Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Частное высшее учебное заведение "Винницкий финансово-экономический университет";
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
Одесский государственный аграрный университет;
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;
Украинский государственный университет науки и технологий;
Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
Национальный медицинский университет имени Богомольца.
Смотрите также Масштабные схемы: в ГСКО назвали основные способы избежания мобилизации благодаря образованию
Читайте больше новостей на тему высшего образования:
- Количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%, – МОН.
- МОН обнародовало график единого государственного квалификационного экзамена в 2026 году.
- Какие специальности являются самыми популярными среди поступающих, а какие – очень нужны на рынке.