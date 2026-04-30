Однако Бугрова на этой должности "сопровождали" скандалы. 24 Канал рассказывает, сможет ли Бугров снова возглавить КНУ.

Что говорит министр о выборах в КНУ?

Глава МОН Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона телемарафона рассказал, что выборы нового руководителя вуза запланировали на конец мая. Увольнение Бугрова он назвал стандартной кадровой практикой в системе высшего образования. У него завершился контракт, а вуз должен иметь руководителя, поэтому и назначают и.о.

Университет не останется без руководства. Новый исполняющий обязанности – человек из университета, который хорошо знает внутренние процессы и коллектив, поэтому я убежден, что это никоим образом не повлияет на стабильность работы заведения,

– заверил чиновник.

Заметим, что исполняющим обязанности ректора КНУ будет Валерий Копейка.

Пойдет ли Бугров на выборы?

Владимир Бугров в комментарии для "УП. Жизнь" рассказал, что намерен снова подавать свою кандидатуру на пост главы КНУ. Даже несмотря на то, что его признали виновным по делу о недостоверном декларировании.

Заметим, что 27 февраля Шевченковский райсуд Киева оштрафовал Бугрова на 17 тысяч гривен за то, что он не внес в свою декларацию Volkswagen Golf 2015 года.

Лисовой при этом отметил, что возможность участия Бугрова в выборах требует дополнительного изучения из-за обстоятельств, связанных с решением суда.

Весь пакет материалов и решение суда будет анализировать специально созданная экспертно-кадровая комиссия. Она была сформирована ранее в ответ на обращение университета,

– уточнил министр.

По его словам, комиссия определит, будут ли ограничения для участия Владимира Бугрова в выборах. Их публично озвучат.

К слову, МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.

Интересно! Недавно в Украине обнародовали зарплаты ректоров самых популярных университетов за 2025 год. Лидером рейтинга стал Владимир Бугров – уже экс-ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За год он задекларировал 1 миллион 567 тысяч гривен зарплаты на основном месте работы, пишет "Слово и дело".

Что известно о предыдущем ректоре КНУ?

Предыдущим ректором КНУ был Владимир Бугров. Приказ МОН Украины о его увольнении с должности главы киевского вуза опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля.

В документе указали, что решение приняли в связи с завершением соответствующего контракта, заключенного в 2021 году.

